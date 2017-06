In atentia soferilor! Evitati aceste zone daca nu vreti sa stati prinsi in trafic: cozi imense de masini - VIDEO

Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: la moment cu dificultate se circula pe urmatoarele strazi: bd. Dacia (Viaduct) de la Ciuflea pana la Spitalul nr.1; bd. Stefan cel Mare intersectie cu str. Ismail.

Astfel, Serviciul ”InfoTrafic” recomanda conducatorilor auto:sa evite pe cat este de posibil circulatia pe strazile sus indicate;sa nu intre in intersectie, in cazul in care circulatia în directia de deplasare este dificila sau blocata; sa manifeste rabdare si disciplina maxima, fara abateri de la respectarea Regulamentului circulatiei rutiere, pentru o deplasare sigura si stabila.