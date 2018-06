In baza caror documente veti putea vota maine, la turul II al alegerilor locale, dar si care este procedura care trebuie respectata - VIDEO

Alegatorii pot vota doar la sectiile de votare unde isi au resedinta si unde sunt inscrisi in lista electorala. Operatorii va vor gasi numele in registrul electronic, apoi va veti indrepta spre unul dintre membrii biroului electoral, caruia ii veti prezenta buletinul. Semnati in dreptul numelui dumneavostra si primiti buletinul de vot.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Dupa ce ati primit buletinul de vot va indreptati spre cabina de vot. In fata cabinei trebuie sa fiti de unul singur. Apoi aplicati stampila votat, o singura data, in dreptul concurentului electoral preferat.”

Se interzice categoric ca in momentul votarii sa va anuntati optiunea in public. Iar in cazul unei greseli, aveti dreptul sa cereti un alt buletin de vot, dar numai o data. Dupa ce ati votat, introduceti buletinul impaturit in urna de vot. De asemenea, exista urne speciale pentru persoanele cu dizabilitati.

Alexandru RUSU, PRESEDINTELE SECTIE DE VOTARE NR.54: „Avem si o cabina pentru persoanele cu dizabilitati.”

Iar persoanele care nu se pot deplasa la sectiile de vot din motive de sanatate au putut solicita urna mobila pentru a vota.

Alexandru RUSU, PRESEDINTELE SECTIE DE VOTARE NR.54: „Tot aici se vede si urna mobila. Pot solicita urna mobil pana maine la 15.”

De aceasta data nu mai conteaza prezenta, pentru ca alegerile sunt declarate valide indiferent de numarul de alegatori care au votat. Va castiga persoana care va acumula cele mai multe procente din sufragii. Noul edil va sta la carma primariei un an, pentru ca in 2019 vor avea loc alegeri locale generale.