In beciurile de la Cricova va fi organizat un festival subteran. Fiecare vizitator va putea sa se delecteze cu muzica si desigur...cu vin - VIDEO

In beciurile de la Cricova va rasuna muzica in doua saptamani. Pentru prima data, acolo va fi organizat un festival subteran, unde fiecare vizitator va putea sa se delecteze cu muzica si desigur...cu vin. Organizatorii isi propun astfel sa atraga turisti, iar scopul final este ca beciurile sa fie incluse in patrimoniul UNESCO.