In calatoria lor prin lume, au ajuns si in Moldova. Mai multi pensionari din America au simtit din plin viata de aici: au trait in familii de moldoveni, au facut mamaliga si au baut vin - VIDEO

In ultima zi petrecuta la noi in tara, oaspetii de peste ocean si-au invitat gazdele la o seara de cultura americana. Nu au lipsit burgherii, carnaciorii, dar si traditionalele melodii americane.

Ea este Barbara, vine din statul Ohio si a muncit in serviciul vamal. De 7 ani, insa, calatoreste si descopera lumea. In Moldova a venit pentru prima data si spune ca a vazut diferente care au uimit-o.

’’Impresia mea despre oamenii este ca acestia nu sunt fericiti in comparatie cu americanii. Nu stiu de ce, poate americanii au mai multe lucruri materiale, dar in Moldova oamenii sunt orientati spre familie.’’

Viorica Zaharia, gazda Barbarei, spune ca pe parcursul acestei saptamani a primit o multime de intrebari de la oaspetele ei.

Viorica ZAHARIA: ”A fost dificil sa explicam de ce noaptea pana la casa noastra strada nu este iluminata, sau de ce doua dimineti la rand s-a intamplat sa mergem cu acelasi trolebuz care este vechi si trebuia de mult scos din uz.”

Familia Turcanu spune ca se simte de parca a venit America acasa la ea. Timp de o saptamana cei doi soti au gazduit un cuplu de fosti profesori, pe Friend si Mary. Acestia sunt incantati de tara noastra.

Frend GIDDINGS: "Sunteti foarte prietenosi, frumosi, iubiti tara. Am calatorit de multe ori cu transportul public, aici este mult mai diferit decat la noi, sunt foarte educati, minunati. In fiecare dimineata in autobuz oamenii sunt atat de politicosi, imi spuneau sa i-au loc, fiind mai in varsta.’’

Marry GIDDINGS: ’’Noi am trait in orasul Cricova si suntem incantati de mediul rural. Am petrecut minunat, vizitand orasul.’’

Gazdele din Moldova au avut grija sa-si alinte oaspetii cu cele mai alese bucate traditionale. Asa ca serile le-au petrecut in bucatarie.

Lidia CAZACU: "I-am invatat sa faca mamaliga, desi de acolo vine porumbul, nu cunosteau.’’

Adelina STEFARTA: ”Am avut o seara in care am gatit bucatele noastre traditioanel. Doamna de asemenea a primit placere de la bauturile noastre.”

PAULA NIL: ”Sunt foarte incantata. Am avut parte de atatea experiente noi, astept sa ma reintorc. Mancarea mea preferata sunt sarmalele, iubesc si supa de pui.”

Unul din motivele care i-au determinat pe americani sa aleaga Moldova a fost faptul ca nu stiau nimic despre tara noastra. In cateva zile spun ca au indragit-o atat de mult incat au invatat si cateva cuvinte in limba romana.

”Da. Ce mai faci? Noroc. Buna dimineata! ’’

Nancy NCRNY: ”Este o tara de care nu am avut idee, nu am auzit de Moldova nici la stiri. Singurul lucru de care stiam este ca seamana cu Rusia, dar am venit aici si am gasit mai mult decat atat.’’

In afara de timpul petrecut in familia gazda, cei 16 americani din Ohio au vizitat mai multe locuri pitoresti din Moldova.

Mariana TURCANU, COORDONATOAREA PROGRAMUL FRIENDSHIP FORCE: ’’Au mers si au facut incondierea oualor, au mers la tara si au vazut cum se mulge o capra, cum arata o gospodarie taraneasca, pana la vizitele care le-am avut la Orheiul Vechi sau Milesti Mici.’’

Programul Friendship FORCE in Moldova este la cea de-a treia editie. In intreaga lume exista 60 de asemenea cluburi prin intermediul carora oamenii calatoresc.