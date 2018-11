In calitate de cetatean, Pavel Filip crede ca Ilan Sor trebuie sa stea la inchisoare - VIDEO

Sunt declaratiile premierul, facute aseara la emisiunea In Profunzime, in cadrul careia a vorbit si despre justitia de la noi din tara, pe care nu o considera perfecta, dar crede ca a inregistrat succese in ultima perioada. Totodata, Filip a prezentat date, care ar demonstra ca rudele acestuia nu au monopolizat exportul de nuci, asa cum afirma anterior Maia Sandu.