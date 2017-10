In case la fel ca afara. Un bloc din capitala nu are caldura din cauza firmei de constructie care refuza sa conecteze cazangeria. Locatar: "Suntem nevoiti sa stam imbracati". Ce spune administratorul - VIDEO

“Suntem nevoiti sa stam imbracati pentru ca e foarte frig”.

Acest bloc de pe strada Mircea cel Batran inca nu a fost dat in exploatare, iar cazangeria este in gestiunea companiei de constructii. Oamenii spun in contract este indicat ca o gigacalorie costa 987 de lei, in realitate insa platesc mai mult.

“Sunt niste preturi desenate de ei ca asa vor ei. 1335 pentru o gigacalorie este prea mult. Nu am avut nici o scrisoare de modificare a pretului, a contractului.”

“Datoriile sunt create fictiv, noi achitam in plus daca luam.”

Administratorul spune ca deja de trei ani incearca sa treaca blocul si cazangeria in gestiunea locatarilor, dar fara rezultat.

Mihail IZMAN, ADMINISTRATORUL BLOCULUI: - “Ei refuza sa trasmita sa transmita casangeria. Noi suntem in litigiu din decembrie.”

Denis STARUS, AVOCAT: “Este o metoda de a mai incasa bani de la cei care au cumprat aceste aparatamente. Cazangeria trebuie sa fie transmisa la gestionarul blocului. Nu poti mari pur si simplu pretul. Este contract.“

De cealalta parte, reprezentantii companiei de constructie sustin ca de vina ar locatarii, care nu achita pretul indicat in facturi, dar cel din contract, astfel ca s-au acumulat datorii de zeci de mii de lei.

“Oamenii au datorii. Mai mult de 50 la suta nu au achitat pentru caldura pentru anul trecut. Noi nu avem resurse ca sa-i deservim gratis. Tarifele au fost schimbate pentru ca s-au schimbat preturile. Ei sterg din chitanta preturile indicate de noi, modifica si cred ca aud dreptul sa cumpere la pretul vechi.”

Potrivit locatarilor atat responsabilii de la pretura de sector cat si reprezentantii ANRE le-au comunicat ca nu pot interveni, dat fiind faptul ca cazangeria este autonoma.