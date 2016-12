In cateva zile, moldovenii care au masini cu numere straine vor beneficia de reducere de 70 la suta la vamuire. Serviciul Vamal vine cu precizari - VIDEO

De la 1 ianuarie pana la 1 aprilie soferii care au masini cu numere straine le vor putea vamui cu o reducere de 70 la suta. Ceea ce inseamna, de exemplu, ca daca acum, pentru un automobil cu capacitatea cilindrica de 2000 cm3, cu motor diesel, vechi de 9 ani, proprietarul plateste o acciza de 3420 euro sau 76 de mii de lei, cu aceasta reducere va achita doar 22.800 lei.

Reducerea este valabila pentru cei care au introdus in tara automobile pana la data de 1 noiembrie si cei care au platit vinieta. Serviciul Vamal precizeaza ca pentru aceasta procedura este nevoie de pasaportul tehnic al masinii, documentul care confirma dreptul de proprietate si certificatul care atesta achitarea vinietei.

Pentru cei cu masini inmatriculate in stanga Nistrului se cer in original toate actele in baza carora vehiculul a fost introdus in tara. Autoritatile precizeaza ca lista posturilor vamale unde se poate face vamuirea poate fi gasita pe pagina web a Serviciului Vamal.

Dupa 1 aprilie, li se va interzice masinilor cu numere straine detinute de soferi cu permise de conducere moldovenesti sa se afle in tara mai mult de 180 de zile intr-un an. Cei care vor incalca prevederea vor fi amendati cu pana la 1500 lei, dar si 4 puncte de penalizare.

Anterior proiectul a starnit nemultumiri din partea soferilor care au respectat legea si au achitat accizele integral, deoarece ar genera inechitate.

Autoritatile au declarat insa ca este singura metoda de a-i aduce in legalitate pe cei care circula cu numere straine si nu platesc in tara taxa de drum. In plus, sustine ministerul Finantelor, prevederea va aduce la buget in jur de 200 milioane de lei.