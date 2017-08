In cateva zile vom afla cum ar putea sa arate monedele de unu si doi lei pe care BNM intentioneaza sa le puna in circulatie: doar 10 ingeniosi si-au trimis ideile pe adresa bancii - VIDEO

"Pe leu ar trebui sa fie capul lui Stefan cel Mare"

"Poate Plahotniuc...nu stiu"

"Femeia care a spus sa stea ea langa Plahotniuc...."

In mare parte oamenii cred ca moneda de un leu nu ar trebui sa fie foarte diferita de bancnota. Mai ingenios s-a aratat caricaturistul Alexandru Placinta, care desi nu si-a trimis conceptul la Banca Nationala, l-a publicat pe faceebook. Mai in gluma, mai in serios, autorul a desenat un mosnegut, care cerseste cu o palarie in mana.

Autorul sustine ca asa a vrut sa redea realitatea societatii din Moldova, printr-un leu simbolic ce ar reprezenta fiecare moldovean in parte care este intr-o continua dilema de emigrare si lipsa de bani.

Nu toata lumea saluta initiativa de introducere a monedelor de unu si doi lei. Cele mai nemultumite sunt taxatoarele si soferii de microbuze

"Dar ce o sa ne rupa buzunarele, totusi e mai bine din hartie ai pus binisor.

Mai ales, ca noile monede ar putea costa mai mult decat valoarea leului, cred oamenii.

"Dar ce poti cumpara de un leu nimic..."

"Doua cutii de chibrituri..."



Ca sa vedem daca mai are greutate leul moldevenesc, am luat o bancnota de un leu si am lasat-o pe trotuar. In nici cinci minute, un trecator a pus-o in buzunar.

"Pai dar ce sa stea pe jos, o sa-mi trebuiasca, pai are valoare leul, are..."

In curand langa monumentul unui banut, ar mai putea aparea inca unul - cel al bancnotei de un leu, care, probabil va avea aceeasi soarta ca a monedei de un ban. Adica incetisor-incetisor va disparea, chiar daca oficial este in circulatie.



Acum o luna Banca Nationala a lansat un concurs pentru un concept al monedelor de unu si doi lei. Potrivit BNM, pana acum doar 10 persoane si-au schitat ideile si au trimis proiectele. Deocamdata insa niciun un concept nu a fost analizat pentru ca mai sunt inca doua zile pana la incheierea concursului.

O comisie de la BNM ar urma sa-l selecteze pe cel mai bun, care va fi imprimat pe noile monede. Castigatorul va fi rasplatit cu premiu banesc.