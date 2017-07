In ce conditii vindeau carnea de porc in preajma pietei centrale. Doi barbati risca amenzi de mii de lei: "-Sunt conditii rele? -Dar ce sunt bune?" - VIDEO

Potrivit politiei, doi barbati originari din Chisinau si Calarasi, au fost documentati de politisti, in momentul in care descarcau carcase de porci in preajma pietii.

La fata locului oamenii legii au constatat ca, barbatii transportau carnea de porc in conditii insalubre si temperaturi necorespunzatoare pastrarii. Acestia n-au prezentat toate actele necesare, privind originea si calitatea carnii, precum si alte documente ce permit desfasurarea genului dat de activitate.



Totodata urmeaza a fi sesizati reprezentantii Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor, pentru a lua o decizie conform competentei.

Respectiv, politistii urmeaza sa intocmeasca procese-verbale cu privire la contraventii si sa aplice amenzi in marime de 4 500 lei, persoanelor implicate in aceste scheme ilegale.