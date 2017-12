Bradul cumparat de Silvia Radu a fost instalat in PMAN. Primarul interimar se afla acolo. Cum arata pomul de Craciun - GALERIE FOTO

Bradul cumparat de Silvia Radu a fost adus in PMAN si urmeaza sa fie instalat acolo. Primarul interimar se afla in aceste momente in centrul capitalei si supravegheaza muncitorii.

Bradul a fost taiat de pe teritoriul unei foste gradinite din sectorul Botanica al capitalei. Pomul a fost indendificat de catre angajatii de la Spatii Verzi inca la inceputul lunii noiembrie.

Acesta are 19 metri inaltime. Acesta s-a aflat mai bine de 40 de ani pe teritoriul unei foste gradinite. La inceputul lunii noiembrie, actualul proprietar al terenului cerea pentru brad 20 de mii de lei si spunea ca s-ar bucura daca acesta ar ajunge in Piata Marii Adunari Nationale, deoarece oricum avea de gand sa-l taie pentru a ridica in zona un bloc locativ.

De dimineata, in PMAN a fost instalat bradul adus din Muntii Carpati. La scurt timp, la indicatiile primarului interimar, acesta a fost dat jos de acolo. Ulterior, Radu a anuntat pe facebook ca va cumpara, din bani proprii, un alt brad si il va face cadou municipalitatii.

Bradul adus din Ucraina a costat 15 mii de lei. Cheltuielile de transportare a pomului nu au fost facute publice.