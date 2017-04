In Chisinau s-a dat startul unui campionat international, la care participa cei mai buni stilisti de la noi, dar si din Rusia, Ucraina si Italia - VIDEO

S-a dat o lupta apriga intre stilisti astazi. Membrii juriului au stat cu ochii pe mainile mesterilor, asa ca emotiile au fost mari. Sarcina a devenit si mai grea, dupa ce participantii au fost anuntati ca totul este contracronometru. Unii stilisti spun ca indiferent de rezultat ei vor ramane multumiti. Si asta pentru ca sunt la inceput de cale si au venit dupa experienta.

"Pentru mine, acesta este un eveniment grandios. Sunt mulţumită de rezultat. În această meserie nu există limite. Noi trebuie să creştem, să facem cunoştinţă cu profesionişti, cu alţi participanţi."

Stilistii s-au intrecut si la coafuri deosebite. Profesionisti din Rusia, Ucraina si Italia au venit sa participe la campionat.

Maria ANDRIUTA, ORGANIZATOR: “Maine, va fi campionat de sugaring si epilare… “

Si daca unii au urmarit cu atentie competiile, altii si-au facut loc la mesele cu produse cosmetice. Vanzatorii au incercat sa convinga clientii ca acestea fac minuni.

”Avem produse bune pentru păr. Acestea fac părul lucios, ca în reclame. Acest produs se îmbibă în buze. Poţi să mănânci, să bei, să fumezi. Nu se tapează culoarea pe pahare. Se menţine căteva ore şi nu dispare."

Un om frumos este, in primul rand, un om sanatos, spune acest barbat. A adus balsamuri si uleiuri, tocmai din inima Tailandei. Si mesteri populari au fost invitati la eveniment. Valeriu Bouros, de exemplu, confectioneaza diverse lucruri din ceramica. Iar aceasta femeie este cunoscuta pentru lucrarile din lut. Recent, a incercat sa faca ceva nou. De exemplu, dintr-o sticla de vin a creat o farfurie.

"Am stricat o mulţime de sticle. Am irosit mult curent electric pentru aceste experimente, pentru că sticlele se topeau şi arătau ca nişte clătite sau crăpau. Într-un final, peste 2 luni de experimente, noi am reuşit să avem acest rezultat."

Evenimentul are loc pentru prima data la Chisinau. Beauty Fest va dura 4 zile, la Palatul Republicii.