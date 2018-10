In conditiile in care relatiile cu europenii s-au tensionat, autoritatile incearca sa gaseasca noi parteneri. Asa vad unii politicieni vizita lui Erdogan. Altii fac o legatura cu expulzarea profesorilor turci - VIDEO

In conditiile in care relatiile cu europenii s-au tensionat, autoritatile incearca sa gaseasca noi parteneri. Asa vad unii politicieni vizita presedintelui turc. Totusi, evenimentul este umbrit de expulzarea profesorilor de la Orizon sustin acestia. Cat despre anuntul lui Erdogan ca am avea infiltrati teroristi in Molodova, deputatii spun ca sunt... povesti cu zmei.