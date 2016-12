In curtea unei gradinite din comuna Stauceni a aparut un elicopter. Cum a ajuns acolo - VIDEO

Mos Craciun in acest an a fost generos cu micutii de la gradinita “Ilie Fulga” din comuna Stauceni. Ei au primit in dar un elicopter adevarat. Picii sunt incantati de cadou, mai ales ca multi dintre ei au vazut pentru prima data un astfel de aparat de zbor.

“Asta e prima data cand ma urc intr-un elicopter si il vad si asta e distractiv.”

"Mie imi place elicopterul, e prima data cand il vad si imi place foarte mult, dar nu m-am urcat niciodata intr-un elicopter adevarat ca asta."

Valentina STOROJA, EDUCATOARE, gradinita “ILIE FULGA”: "Copiii nu se mai satura de el sunt foarte bucurosi."

Elicopterul nu functioneaza si a fost cumparat de primaria din localitate in urma unei licitatii. Aparatul de zbor a costat 73 de mii de lei.

Margareta SIMIRETCHII, DIRECTOR SCOALA PRIMARA “ILIE FULGA”: "Printr-o decizie comuna a consiliului comunal Stauceni a fost achizitionat in urma unor proceduri legale acest elicopter cu scopul de a fi un loc original, inedit, nou in scop educational pentru copii din localitate."

Primarul din Stauceni spune ca a cumparat elicopterul, pentru a motiva copiii sa vina la gradinita.

Valentin SATNIC, PRIMARUL ORASULUI STAUCENI: "Stiti dimineata problema copilul mama...si atunci copilul o sa spuna hai mamica mai repede ca se inchide la ora 8."

Aparatul de zbor va ramane permanent in curtea gradinitei.