In depozitul de la fisc e ca la piata. Gasesti de toate - de la piese haine, cosmetice, electrocasnice pana la rochii de mireasa si pietre pretioase. Sunt bunuri care au fost ridicate de politisti si vamesi - VIDEO

Lucrurile care ajung in depozitul de la fisc sunt pastrate sub cheie si repartizate pe categorii. Cele care prezinta o valoare culturala, sunt donate Muzeului national de Etnografie, iar altele sunt oferite gratuit autoritatilor publice locale. Sunt si bunuri care sunt transmise pentru completarea rezervei de stat.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "In acest depozit pot fi gasite chiar si piese auto, cum ar fi cauciucuri, radiatoare, dar si motoare. Toate fiind confiscate de la un service-auto, urmand sa fie vandute agentilor economici sau prin bursa universala de valori."

Printre lucrurile confiscate sunt si unele banale, cum ar fi ciorapii.

Olga BABANSCHII, DIRECTIA METOTODOLOGIE FISC: "O multitudine de produse, atat produse de tutungerie, alcool, chiar si o rochie de mireasa, ciorapi."

In depozitul de la fisc sunt insa si lucururi scumpe cum ar fi metale si pietre pretioase sau cecuri in moneda nationala. Acestea insa sunt tinute departe de ochii lumii si camerele de filmat.

Olga BABANSCHII, DIRECTIA METOTODOLOGIE FISC: "Dupa cate ati obervat accesul este limitat toate bunurile sunt impachetate. Mai avem bunuri de metale pretioase, pietre pretioase care stau intr-un loc special cu acces limitat."

In depozitul in care am fost cel mai scump lucru pe care l-am gasit a fost un automobil marca GMC.

Olga BABANSCHII, DIRECTIA METOTODOLOGIE FISC: "Acest automobil a fost expus la bursa de valori, pretul initial a fost de 360 de mii de lei. In urma reevaluarii, acesta costa acum 260 de mii de lei."

La licitatii poate participa oricine. Serviciul Fiscal trimite bunuri la bursa universala de marfuri prin intermediul firmelor de brokeraj, iar brokerii sunt cei care fac activitati intermediare intre vanzator si cumparator. Participand putem cumpara lucruri foarte ieftine, spun reprezentantii fisc.

Olga BABANSCHII, DIRECTIA METOTODOLOGIE FISC: "Prima reducere de pret este de 20 procente, apoi de 30 si de 50 de procente. Daca bunurile nu sunt reevaluate chiar si dupa a treia reevaluare se stabileste un pret fix, la care sigur va fi comercializat. S-a intamplat ca au fost vanduti strampi si ciorapi cu un leu."

Bunurile sunt preluate la pastrare temporara de catre Directia generala administrare fiscala din municipiul Chisinau, doar daca sunt impachetate in colete fiind insotite de etichete de autentificare si sigiliu.

In Romania exista magazine unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Acolo se vand bunurile cu valoare mica n timp ce pentru cele cu valoare mare cum ar fi masini sau imobile se organizează licitatii.