In doar doua zile numarul cazurilor de rujeola a crescut de la 56 la 142. Copii care nu vor fi vaccinati pana la 1 septembrie risca sa nu fie primiti la scoala

Potrivit Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, in aceasta saptamana cele mai multe cazuri s-au inregistrat in Ceadir-Lunga, Vulcanesti, Ungheni, Taraclia, Cahul si Hancesti. Acum doua zile a fost anuntat Cod portocaliu de rujeola in toata tara.

Copii care nu vor fi vaccinati pana la 1 septembrie risca sa nu fie primiti la scoala, au anuntat autoritatile. Focarul a izbucnit la inceputul lunii august, dupa ce un copil din Ceadir Lunga s-a intors din Ucraina, unde a contractat virusul.