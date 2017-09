Gata cu licitatiile trucate? Ministerul Finantelor a primit un soft, care va permite sa vedem on-line daca banii publici sunt sau nu cheltuiti incorect - VIDEO

Victor NESTULIA, DIRECTOR PROGRAME TRANSPARENCY INTERNATIONAL UCRAINA: ”Alegem consiliul orăşenesc Viniţa. Concret acest consiliu orăşenesc în ultimele 30 zile a semnat 50 de proceduri neconcurenţiale în valoare de peste 6 milioane de hrivne.”

Softul a economisit doar anul trecut autoritatilor din Ucraina aproape 1 milion de euro, depistand incalcari.

Victor NESTULIA, DIRECTOR PROGRAME TRANSPARENCY INTERNATIONAL UCRAINA: ”Există proceduri, care, potrivit legii, sunt deschise şi concurenţiale, dar acolo vine, de exemplu, o singură persoană sau vin 6 persoane, iar 5 sunt descalificate după licitaţie. Sistemul ne arată aceste achiziţii şi le ridică în top.”

Ministrul Finantelor, Octavian Armasu, afirma ca programul va permite oricarui cetatean sa vada achizitiile publice, iar astfel statul va lupta cu fenomenul licitatiilor trucate.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Fenomenul inca exista, dar sunt sigur ca noi am reusit unele fenomene negative deja am reusit sa le oprim si ele nu se mai regasesc in sistemul de achizitii publice.”

Licenta de utilizare a softului costa 90 de mii de dolari. Cheltuielile vor fi acoperite de un fond de investitii, finantat de guvernul american, care activeaza in Ucraina si Republica Moldova.