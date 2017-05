In doua zile socialistii spun ca au adunat in jur de 4000 de semnaturi pentru organizarea referendumlui de demitere a primarului capitalei. Ghimpu crede ca PSRM nu va reusi sa-l dea jos pe Chirtoaca - VIDEO

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: ”Vreau sa va aduc la cunostinta ca am primit listele si am instalat un cort in fata Parlamentului... ”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: ”Stiti bancul cu ardeleanul si cu limbile, stiti...ca stie cate limbi, dar ce folos, asa si aici, e o comanda politica..."

Socialistii spun ca au instalat 24 de corturi in municipiul Chisinau iar in doua zile au adunat in jur de 4000 de semnaturi.

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: ”Timp de o zi am strange de zece ori mai multe semnaturi pentru domnul Dodon...”

Potrivit legislatiei, socialistii trebuie sa stranga cel putin 65 de mii de semnaturi pentru a putea initia un referendum de demitere a primarului Dorin Chirtoaca. Dupa ce semnaturile vor fi colectate, CEC ar urma sa stabileasca data desfasurarii referendumului la propunerea CMC-ului.

Primarul capitalei poate fi demis doar daca pentru asta vor vota cel putin acelasi numar de persoane care l-au ales in functie, adica peste 163 de mii alegatori.