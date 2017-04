In duminica floriilor, sute de oameni au mers la biserica sa sfinteasca ramuri de salcie si flori. Agitatie mare a fost la catedrala mitropolitana unde a fost si Dodon - VIDEO

La catedrala a fost astazi agitatie. Cu bodyguarzii dupa el, seful statului a venit la slujba.

Dupa ce a fost invitat sa se spovedeasca... s-a impartasit, mai ales ca, spune el, a si postit.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Pentru cei care au tinut post, inclusiv pentru mine, este o zi in care se poate de mancat peste.”

Insotit de agentii de paza, presedintele a mers alaturi de mitropolit la sfintirea ramurilor de salcie si flori.

Iar dupa slujba a avut grija sa posteze imediat poze pe facebook. Azi s-au sfintit ramuri de salcie, dar si flori, pentru ca asa a fost intampinat Isus la intrarea in Ierusalim, spune Biblia.

”Azi le-am cumparat, am venit la biserica”.

”Le-am sfintit, le pun la icoane.”.

”E o sarbatoare importanta, noi suntem in Romania. Am multi prieteni cu nume de floare.”

”De florii sa fie lumea mai frumoasa, mai bun.”

”Isus a intrat in Ierusalim in asta zi si s-au aplecat crengile asupra lui.”

”Ne pregatim de saptamana patimilor pentru a ajunge si la marea sarbatoare de pasti.”

Asa ca aglomeratie a fost in jurul catedralei, unde comerciantii au venit inca de asta noapte sau de departe.

”Salcii, matisori, flori, la 5 lei le dam. Din padure ieri le-am strans. La 2 de noapte am venit.””De la Nisporeni, prima data eu s aici.”

Si in acest an, mitropolia va suporta cheltuielile pentru aducerea focului haric.

Vadim CHEIBAS, SECRETAR MITROPOLIE: ”Indemnam toti credinciosii sa vina si in acestr an pr a-l prelua, pentru a mentine legatura cu mormantul Domnului, acolo unde in fiecare an apare in mod miraculos lumina sfanta.”

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Am planificat sa merg cu sotia, dar atunci va avea loc si reuniunea sefilor de state, daca va fi in perioada 13-14, probabil, voi merge la Biskek.”

Astazi este sarbatoare si pentru cei ce poarta nume de floare. Duminica Floriilor este marcata exact cu o saptamana inaintea Pastelui si da start ultimei saptamani din Postul Mare si cea mai grea, de altfel, numita si saptamana patimilor. Traditia spune ca vremea de astazi se va repeta in ziua de Pasti.