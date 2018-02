In fiecare dimineata si seara, la orele de varf la multe statii din capitala se da o lupta crancena pentru un loc in troleibuz. Oamenii se inghesuie cum pot - VIDEO

Azi dimineata la ora 7.00 l-am surprins pe acest barbat in varsta cum se straduia, cu tot dinadinsul, sa-si ajute prietenul sa intre in troleibuzul de pe ruta numarul 24. O imagine amuzanta – o situatie destul de trista. Pana la urma i-a reusit – prietenul a plecat, iar el a ramas sa astepte in statie, de rand cu multi altii.

"Sa mearga omul la serviciu, de asta il si impingeam. Sa se scoale mai de dimineata si sa mearga pe jos. -Asta e solutia, sa ne trezim cu o ora mai devreme? -Asta e, mai rau sa nu fie."

Doi studenti care asteptau in statie, tot pe strada Mihail Sadoveanu, au incercat de trei ori sa urce in troleibuz, dar fara succes. Acum il asteapta pe al patrulea si se plang ca trec prin aceeasi experienta si seara.

"O sa asteptam altul. Si al patrulea daca e nevoie. Azi o sa fie ziua aceea cand o sa intarziem. -Deci este o lupta crancena ca sa incerci sa intri in troleibuz? -Da, castiga cel mai puternic."

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "La cata lume este in troleibuz nici nu mai este nevoie sa te tii de bare, deoarece esti fixat din toate partile. Mai greu este cand vrei sa cobori in statie. Inaintarea spre usa este destul de dificila. Pe loc devii mai suplu."

Aceeasi poveste e si cu troleibuzul de pe ruta numarul 21. O mama care tocmai reusise sa coboare din troleibuzul nr. 10 cu baiatul ei de 7 ani spune ca pentru cel mic a fost mai greu decat la ora de sport sa-si faca loc printre pasageri cu ghiozdanul in spate.

"Noi iesim din casa la 7 si 20 si acum e si 53 si suntem abia la circ. Sunt foarte pline, ambuteiaje. Daca e copilul singur, mi-e frica ca nu va reusi sa coboare la statia lui."

Seful Regiei Transport Electric ne-a spus ca troleibuzele circula suficient de des si au o capacitate destul de mare, iar mai mult de atat - nu se poate.

Gheorghe MORGOCI, ŞEF "REGIA TRANSPORT ELECTRIC: "Credem ca am intreprins masuri destule ca intervalul dintre fiecare troleibuz in statie sa fie, la rutele principale ma refer la 22 24 21, sa fie doua minute, doua minute si jumatate. Noi ne-am conformat deciziilor autoritatilor locale.”

Nici cei care aleg sa mearga cu microbuzul nu o duc mai bine. Prin geam poti sa vezi oamenii, inghesuindu-se ca sardelele in cutie.

"Este incarcata, dar ce sa facem? O sa ma inghesui cat o sa pot si asta e. -Care ar fi solutia? -Sa mareasca numarul de microbuze, cred ca asta ar fi cea mai buna solutie."

La inceputul lunii februarie, responsabilii de la primarie anuntau ca 20 de troleibuze noi, dotate cu aer conditionat, vor aparea in acest an pe strazile capitalei, iar o dispozitie in acest sens a fost semnata de catre primarul general interimar, Silvia Radu.

Piesele vor fi aduse de la o uzina din Minsk si vor fi asamblate la Chisinau. Numai pentru asamblare se vor cheltui 72 de milioane de lei din bugetul orasului. Totusi, exista o problema – contractul cu uzina inca nu a fost semnat, asa ca inca nu se stie cand vor fi mai multe troleibuze in capitala.