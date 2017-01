Sase femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar trei femei mor din cauza acestei maladii in fiecare saptamana in RM. Cu acest apel un grup de tineri au mers la Instititutul Mamei si Copilului - VIDEO

In fiecare saptamana, in tara noastra, sase femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar trei femei mor din cauza acestei maladii. Aceste date statistice au ajuns astazi la urechile femeilor internate la Insititutul Mamei si Copilului.

Voluntarii, care au impartit pliante le-au indemnat sa mearga la medic, deoare in faza incipienta cancerul de col uterin poate fi depistat printr-un simplu screening.

“Nu am stiut nimic despre testul asta. Nicioadata nu am trecut”.

“Nu am stiu, nu am avut timp”.5346 “Informatia data o transmit mamelor surorii, sotiei neaparat”.

Statisticile mai arata ca in fiecare an in Moldova, peste 300 de femei se imbolnavesc de cancer de col uterin. Mai mult de 60 la suta din cazurile noi sunt diagnosticate in ultimele stadii, atunci cand tratamentul este mai putin eficient

Anastasia DEMIANINCO, VOLUNTAR: “Mai bine investit in profilactica decat tratament”.

Denis PAUN, VOLUNTAR: “Ne-am implicat pentru ca avem si noi mame si avem si noi rude”.

Pentru a preveni aceasta boala, medicii recomanda efectuarea testului Papanicolau o data in trei ani.

Iuliana TABUICA, MEDIC GINECOLOG: "Lipsa simptomelor este un factor care provoaca adresarea tardiva a pacientelor. Primele simptome s acle nespecife apar doar in stadiile avansate atunci cand chiar daca este un tratament adecvat rata de succes este mult mai joasa."

Ganna IOVCHU, OFITER DE COMUNICARE UNFPA: "Fiecare femeie cu varsta cuprinsa de 25 -61 de ani o data la trei ani trebuie sa treaca screeningul de col utern sau testul Papanicolau. Este cea mai simpla metoda de a preveni o maladie."

In 2015, in Moldova la evidenta medicilor se aflau aproape patru mii de femei bolnave de cancer de col uterin, iar 149 au murit din cauza acestei maladii. Conform datelor statistice, mortalitatea prin cancer de col uterin reprezinta a doua cauza de deces prin cancer la femei, dupa cancerul mamar.

Saptamana Europeana de prevenire a cancerului de col uterin se incheie pe 29 ianuarie. In Europa, anual, aproximativ 60 de mii de femei dezvolta cancer de col uterin, iar 30 de mii mor din aceasta cauza.