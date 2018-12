In fiecare zi, in jur de o mie de moldoveni care solicita diferite servicii la Consulatul Romaniei de la Chisinau, a declarat astazi ambasadorul Daniel Ionita - VIDEO

In fiecare zi, in jur de o mie de moldoveni care solicita diferite servicii la Consulatul Romaniei de la Chisinau, a declarat astazi ambasadorul Daniel Ionita. Astazi, diplomatii romani au vorbit si despre problemele tehnice care se refera la inregistrarea online. De vina ar fi neatentia persoanelor in momentul in care incearca sa se programeze pe internet.