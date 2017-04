In gradinitele din capitala e mai frig ca afara. Parintii cer sa fie reconectata caldura centralizata. Cei din administratie sustin ca aerotermele functioneaza toata ziua - VIDEO

“Astazi dimineata in gradinita numarul 124 de la Botanica termometrele aratau ca in incaperi sunt sub 10 grade."

Educatoarea recunoaste ca din cauza temperaturilor din ultimele zile si in incaperi s-a racit. Asa ca parintii au fost rugati sa-si imbrace copii cu mai multe randuri de haine si sunt folosite aerotermele.

Mama spune ca a sunat la Directia Educatie a sectorului Botanica si a cerut ca gradinita sa fie reconectata la caldura centralizata. Acolo i s-ar fi spus ca nu sunt bani pentru asta si ca parintii ar trebui sa rabde ori sa nu-si duca micutii la gradinita. Femeia a inregistrat discutiaa.

“Tineti copilul acasa. Noi si asa suntem in datorii… “

Responsabilii de la Directia Educatie Botanica nu au fost de gasit. Solicitat de Protv, Seful directiei generale educatie din Chisinau, Alexandru Fleas ne-a spus ca orice gradinita care vrea sa se reconecteze la reteaua termica trebuie doar sa depuna o cerere la directia din sector.

Deocamdata insa astfel de solicitari nu ar fi parvenit. Astazi cei de la Termoelectrica au anuntat ca si locuitorii capitalei se pot reconecta la caldura. Pentru aceasta, gestionarul fondului locativ trebuie sa se depuna o cerere.