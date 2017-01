In jur de 100 de comercianti din Causeni se plang ca Fiscul i-a lasat fara patente. Ei spun ca sunt fortati sa-si deschida intreprinderi individuale sau SRL-uri - VIDEO

Dis de dimineata zeci de comercianti din Causeni s-au adunat la intrare in piata numarul doi din oras pentru a cere socoteala demnitarilor.

„Daca au facut modificări în lege puteau să ne informeze despre aceste modificari”.

Oamenii se plang ca au achitat peste 3000 de lei pentru prelungirea patentei, dar s-au pomenit si fara bani si fara document.

”Patenta a fost achitat mi-au spus ca nu am avut dreptul sa o achit, dar eu m-am consulat ca daca se permite pana in 2018 de ce sa nu o achit. Mi-au spus ca nu activez in piata autorizata, doar am activat ca si cei care au lucrat in piata cand au deschis patenta.”

”Am platit si cand colo imi spun aveti nevoie de aparat de casa”.



Comerciantii acuza autoritatile, ca i-au mintit atunci cand le-au promis ca vor putea activa in baza patententei pana la sfarsitul anului 2018. Ieri in urma unui control de la FISC peste 100 de comercianti, care activeaza in piata si in gheretele din preajma, au fost informati ca trebuie sa-si deschida Intreprinderi Individuale sau SRL-ri.

”Trebuia sa ne anunte autoritatile pentru cea ce fac noi activam mai departe”.

Potrivit Inspectoratului Fiscal de stat comercinatii au fost informati din timp despre aceste modificari.

Olga BACIU, OFIȚER DE PRESĂ SERVICIUL FISCAL GENERAL DE STAT: ”Prelungirea patentei se efectueaza doar persoanelor fizice care la situatia de 31 decembrie 2016 au fost detinator de patenta cu comert cu amanuntul.In piata au dreptul cei care activeaza de la tarabe tejghele, chioscuri si pavilioane”.

Eugen ROŞCOVAN, PREŞEDINTELE ASOCIAȚIEI MICULUI BUSINESS: “Care este interesul guverului sa-i lipseasca de locuri de munca si pe urma sa le plateasca ajutor de somer.”

In luna decembrie guvernul a decis sa fie prelungite pana in 2018 patentele existente. Patente noi nu vor fi eliberate.Reporter: Natalia GHETU