Un alergator din Kenya a stabilit un nou record la Maratonul International din PMAN. In cat timp a parcurs 42 de kilometri. La competitie au participat 18 mii de sportivi din diferite colturi ale lumii

Indiferent de drapelul pe care l-au purtat, toti participantii au fost incurajati de suporteri. Unii spun ca au venit la maraton pentru a scapa de kilogramele in plus si s-au bucurat ca vremea de afara a tinut cu ei.

“Extraordinar, o atmosfera foarte placuta, Dj buni tot timpul ne-au sustinut, mai in scurt numai emotii placute.”

Unii participanti ne-au spus ca daca nu castiga maratonul, vor macar sa-si depaseasca propriile recorduri.

“Timpul este extraordinar pentru asa organizare, am venit sa-mi testez fizicul si sa vad daca pot sa alerg asa distanta.”

Acest barbat are 65 de ani, insa cand vine vorba de sport spune ca uita de varsta. A venit de la Ialoveni si a alergat impreuna cu sotia sa.

Alexandru, PARTICIPANT: “- Cat ati alergat astazi? - 21 de Kilometri, normal placut, frumos, timpul e bun e bine de alergat. -Ce inseamna sportul pentru dumnevoastra? -La anii acestia e pe primul plan.”

Participantii, care s-au inregistrat din timp, au avut de ales intre 4 curse de alergat si anume de 5, 10, 21 si 42 de kilometri. La cursa cea mai lunga, a iesit invingator un sportiv din Kenya, care a parcurs 42 de kilometri in 2 ore 16 minute si 38 de secunde. Pe langa asta, kenyanul a stabilit si un nou record, avand cel mai bun rezultat din istoria Maratonului de la Chsinau.

Benjamin KIRPOP SEREM, PARTICIPANT: “Azi sunt foarte fericit, pentru ca am stabilit un record. Am inceput sa alerg la maraton din 2014. Azi am alergat 42 de km. Cel mai scurt timp in care am alergat la maraton a fost 2 ore si 13 minute.”

Iar la femei, maratonul de 42 de kilometri, a fost castigat de o sportiva profesionista de 34 de ani din Ucraina.

Irina MASNIC, PARTICIPANT: “Sunt pentru prima data aici, este deja al 6 maraton anul acesta, azi a fost bine, traseul foarte bun, timpul ideal.”

Pentru prima data anul acesta la maraton au fost invitate sa participe si persoane in scaune cu rotile.

“Noi am venit 4 oameni din Transnistria, participam pentru prima data, foarte bine, oameni pozitivi, se zambesc, ne cuprind, ne ajuta.”

“Eu am mers cat am putut, am vazut ca scad puterile , si m-am gandit sa ma intorc, timpul este frumos totul este bine.”

Maratonul International Chisinau se organizeaza anual pe strazile centrale ale capitalei si aduna mii de participanti din toata lumea. Anul acesta, evenimentul se afla la a 4-a editie. In zilele de sambata si duminica, pe mai multe strazi din capitala, a fost suspendat traficul rutier, in legatura cu organizarea maratonului, i-ar transportul public a fost redirectionat pe alte strazi. Sambata a fost suspendat traficul pe Bulevardul Stefan cel Mare, in perimetrul strazilor Banulescu Bodoni si Pukin, i-ar duminica si pe alte strazi.