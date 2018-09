In Kosovo au fost retinuti si expulzati angajati ai unor licee turce, similare celor din Moldova. In Mongolia, autoritatile au dejucat o incercare de a trimite in Turcia angajati rapiti

Pe 1 martie in cadrul unei operatiuni comune a servictiilor de informatii turce si kosovare au fost retinuti cinci profesori turci care predau la o scoala din Pristina, unul dintre acestia fiind director.

Inca o persoana a mai fost retinuta insa identitatea acesteia nu se cunoaste. Permisul lor de sedere a fost revocat din considerente legate de “siguranta a statului”, a anuntat agentia de presa Anadolu.

Pe 27 iulie in Mongolia a fost rapit un director al unei scoli, de origine turca, potrivit Diacaf.com. Acesta urma sa fie extradat in Turcia, insa autoritatile Mongoliei au impiedicat decolarea avionului de pasageri, detinut de armata turceasca, care urma sa il repatrieze pe retinut. Intr-un final, nava aeriana a zburat fara acesta.

Toti cei retinuti sau care urmau sa fie retinuti, erau considerati a fi aliati ai lui Fetullah Gulen, fost aliat al lui Erdogan, care traieste in exil in Statele Unite de la sfarsitul anilor 1990. Acesta este acuzat de presedintele turc ca s-ar afla in spatele tentativei de lovitura de stat de la 15 iulie 2016, ceea ce Gulen neaga categoric, potrivit Agerpres.

Clericul se afla in fruntea unei vaste retele de ONG-uri si scoli din intreaga lume si a deschis in ultimele decenii mai multe institutii de invatamant in Balcani, Africa si Asia Centrala.