In lipsa lui Platon, care nu a fost adus din motive necunoscute, magistratii l-au condamnat la 12 ani de puscarie in al doilea dosar

Omul de afaceri, detinut in penitenciarul 13, nu a fost adus la sedinta din motive necunoscute. Platon a fost condamnat in al doilea dosar, dupa ce in primul i-a fost dictata o pedeapsa de 18 ani.

Potrivit procurorilor, la sfarsitul anului 2016, atunci cand Platon se afla in arest ar fi incercat sa scoata sute de milioane de lei din compania Moldasig, Asito si alte cateva firme, la care acesta era actionar majoritar.

Platon neaga acuzatiile si il acuza pe Plahotniuc de fabricarea dosarelor. Liderul PD a raspuns anterior intr-un interviu ca omul de afaceri il ataca pentru a-l intimida.