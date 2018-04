In loc de amenzi, munca neremunerata? Anularea permisului de conducere pentru cei prinsi beti la volan ar putea veni la pachet cu munca neremunerata in folosul comunitatii. Ce spun autoritatile - VIDEO

Anularea permisului de conducere pentru cei prinsi beti la volan ar putea veni la pachet cu munca neremunerata in folosul comunitatii. In schimb, fara acele amenzi usturatoare de zeci de mii de lei. Proiectul celor de la politie a fost ajustat, astfel incat conducatorii chercheliti sa nu mai plateasca sume uriase. Totusi ideea examenului repetat de conducere ramane in vigoare. Documentul este abia la etapa de consultari publice.