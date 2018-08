In loc de muzica de sarbatoare, in sate s-a auzit zgomotul drujbelor si a tractoarelor. Impovarati de griji si de greutati, oamenii spun ca nu au motiv de sarbatoare: "E bataie de joc" - VIDEO

Casatoriti chiar in anul in care a fost declarata independenta, sotii Rusfinschi spun ca in toti acesti 27 de ani au urmarit cu tristete cum decurg lucrurile in tara noastra.

Mariana RUSFINSCHI: "Mergeam la proteste. Credeam ca luptam pentru un viitor luminos.„

Acele aspiratii si vise au disparut, sub greutatea problemelor si a lipsurilor. Asa ca, Ziua Independentei a ajuns pentru ei inca o zi pentru a munci si a face un ban, spune femeia.

Mariana RUSFINSCHI: "Toate incercarile esueaza.„

Si gandidu-se destinul Moldovei si-au vazut, ca prin oglinda, viata lor.

Mariana RUSFINSCHI: "Muncesti pe un salariu jumatate. Muncim la pamant.„

Am batut la poarta altei case si am gasit aceeasi atmosfera. Acest barbat a muncit de zor astazi. A despicat lemne, ca sa aiba cu ce sa se incalzeasca la iarna.

Sotia a avut grija sa puna ceva pe masa, asa cum se intampla in fiecare zi. Spune ca nu are motiv sa sarbatoreasca. Iar in capitala, dupa ce s-au linistit protestele si s-au imprastiat politistii, nimic nu arata ca ziua de azi e cu rosu in calendar.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: "Exact acum un an, Piata Marii Adunari Nationale era plina de oameni, iar pe scena din fata guvernului s-a dat un concert grandios. Printre invitati era trupa Holograf, Smiley, Polina Gagarina si dj-ul Andrew Rayel. Astazi, toate acestea lipsesc, iar in centrul capitalei nu este nici urma de sarbatoare.„

Oamenii veniti in centrul capitalei cu gandul ca vor gasi muzica si dansuri s-au trezit cu un oras pustiu. Asa ca, unii s-au odihnit prin parcuri ori la terase, toti avand acelasi subiect de discutii.

"E bataie de joc.„

N-a fost sarbatoare nici pe strada comerciantilor care si-au tot asteptat clientii, dar in zadar. Un mic targ la care au venit mesteri populari a fost organizat pentru cateva ore in scuarul Catedralei. Putini, insa, au trecut pe la cele cateva tarabe.

Dezamagiti, multi au spus ca vor pleca acasa sa sarbatoreasca. Recunosc ca Ziua Independentei din acest an le-a lasat un gust amar si cu multe lucruri de gandit.

"Frumoasa domnisoara tara noastra. O iubesc. Probleme sunt multe.„

"Treziti-va, popor drag."