In loc de rochie alba cu trena - uniforma sobra cu epoleti. In loc de costum de mire... tot uniforma. De ce au ales tinerii sa-si transforme cununia in una aproape militara - VIDEO

Daca ajungeai ieri la manastirea Capriana fara sa stii ce se intampla acolo, nu ai fi inteles din prima ca aceasta tanara in uniforma este mireasa.

Din tinuta pe care te-ai fi asteptat sa o poarte a ramas doar un voal discret. Fusta pana la genunchi, camasa alba si sacoul cu epoleti au inlocuit rochia pe care miresele, de obicei, si-o doresc ca din poveste.

Diana SIMIN, MIREASA: ”Din istorie se stie ca cel care era militar facea nunta in tinuta militara, aceasta traditie s-a pierdut. Noi am hotarat sa pastram aceasta traditie frumoasa.”

Sergiu SIMIN, MIRE: ”Uniforma de militar inseamna o responsabilitate in comparatie cu viata de zi cu zi, o onoare.”

Si capitanii tinerei familii, adica nasii lor, care sunt de fapt capitani de armata, au purtat tinute militare.

Alexandru IUST, NASUL: ”Ceva despre uniforma”

Diana si Sergiu s-au cunoscut acum un an, la Academia Militara.



SINCRON: Sergiu SIMIN, MIRE”Eu am absolvit in 2012 Academia militara, la fel in 2012 s-a incadrat in fortele armate Dinuta, viitoarea sotie, de fapt, sotia deja.”

Diana are 23 de ani si este locotenent. Sergiu, la 26, are grad de locotenent-major, iar in curand va deveni capitan. N-are, insa, nicio sansa sa devina comandantul familiei.

SINCRON: Diana SIMIN, MIREASA”O sa fim la egal, cand o sa trebuiasca, o sa fie capul familiei – sotul, cand o sa trebuiasca – sotia. Pasim pragul casei si uitam de epoleti.”



SINCRON: Sergiu SIMIN, MIRE”La serviciu suntem militari, acasa suntem sot si sotie.”

In familie vor fi ca un fel de mister si missis Smith, numai ca, spre deosebire de personajele din celebrul film american... ei stiu ce poate fiecare.

SINCRON: Diana SIMIN, MIREASA”-Cine trage mai bine? -Eu. Am participat la concursuri.”

SINCRON: Sergiu SIMIN, MIRE”-ati vazut cum trage? -Nu am vazut, din auzite. -Trage mai bine? -Cred ca nu.”

Totusi n-au de gand sa concureze familie. Planul este sa traiasca fericiti pana la adanci batraneti si sa ajunga sa conduca o armata de pici.

Diana SIMIN, MIREASA: "-Cati copii?-Un pluton.”

Parintii mirilor - civili care acum n-au nici in clin nici in maneca cu armata - si-au admirat copiii in uniforma in fata altarului, si isi doresc atat de mult nepoti, ca sunt gata sa-i imbrace de mici in haine militare.

Livia CHITIC, MAMA MIRESEI: ”Speram sa avem nepoti in curand. - O sa-i imbracati in uniforma de militar de mici? - O sa vedem, intr-asa o familie, o sa creasca mai departe o generatie de militari.”

Mai ales ca si mirele de mic a pus ochii pe epoletii tatalui sau.

Constantin SIMIN, TATAL MIRELUI: "Baietu la mine iubea mult haina mea de armata, spunea taticu, eu ma duc sa invat militar, eu i-am spus: daca vrei, Serioja, du-te."

Ideea neobisnuita a celor doi tineri de a purta uniforme la cununie a fost sustinuta de toata lumea, chiar si de adjutanta miresei.

Viorica TISARI, SORA MIRESEI: ”La inceput eu eram un pic sceptica, dar dat fiind faptul ca si nasii sunt militari, o sa o poarte cu placere in viitor.”

Mireasa in uniforma va avea totusi si o rochie de mireasa, fara epoleti. Nunta propriu-zisa va avea loc sambata, si va fi organizata conform regulamentelor – adica dupa toate traditiile – moldovenesti.