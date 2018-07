In loc sa scape capitala de inundatii, autoritatile au gasit o solutie mai simpla. Pe strazile pe unde se aduna suvoaiele vor fi instalate indicatoare rutiere, asa incat soferii sa le ocoleasca - VIDEO

Acum cateva zile peste Chisinau parca venise potopul. Ploaia a inundat mai multe strazi, curti si chiar apartamente. Mai multi soferi au ramas blocati si au avut nevoie de ajutor ca sa-si scoata masinile.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Dupa fiecare ploaie puternica strada Albisoara se transformata intr-un lac, in care inotatorii sunt automobilele. Se intampla din cauza ca raul Bac este inamolit, iar albia trebuie curatata si largita. Pentru aceste lucrari Primaria trebuie mai intai sa gaseasca bani. Asa ca o solutie in timpul cel mai apropiat vor fi instaleze indicatoare care sa averteze soferii ca in zona sunt inundatii si pot sa cada in capcane.”

Autoritatile municipale au propus astazi un sir de masuri care ar trebui intreprinse de urgenta pentru ca orasul sa nu mai fie inundat dupa fiecare ploaie. Desi unele sunt destul de simple, cum ar fi curatarea colectoarelor si a gurilor de scurgere, pana acum nu au fost facute.

Dar asta nu e suficient, atata timp cat raurile Bac si Durlesti sunt pline de namol. De mai bine de 35 de ani acestea nu au fost curatate. Bani pentru astfel de lucrari, insa, nu au fost alocati bani.

Grozavu spune ca trebuie extinsa si reteaua de canalizare pluviala, insa aceasta a fost pusa in randul planurilor pentru anul 2019. In timpul ploilor de saptamana trecuta au fost inundate pana la 25 de apartamente, cateva institutii publice si scarile a trei blocuri de locuit. Ruslan Codranu spune ca la fiecare pretura a fost creata o comisie care va evalua pagubele produse de ploi.

Pe parcursul weekendului trecut muncitorii au intervenit la solicitarea locuitorilor pentru a-i ajuta sa-si curete curtile de namol, iar autoritatile spun ca vor continua sa o faca daca va fi nevoie.