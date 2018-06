In locul cafenelei Guguta se va ridica business centru cu multe etaje. Proprietarul spune ca probabil va cumpara si cinematograful Patria pentru realiza proiectul

IN CURAND VIDEO.

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: “Proprietarul spune ca noua cladirea va fi una moderna si se va deosebi de toate celelate din oras. Aceasta avea mai bine de 10 etaje, aproape cat cladirea Parlamentului. Proiectul total este estimat la 12 miloane de euro.”

Cam asa ar urma sa arate noua cladire, care urmeaza sa fie ridicata de compania “Regata Imobiliare” detinuta de noul presedinte al Federatiei de Tenis. Solicitat de ProTV,Ceslav Chiurii ne-a trimis imagini cu posibila constructie.

Ieri Curtea de Apel a decis ca proprietarul cafenelei Guguta are dreptul de a privatiza terenul din preajma. Ciuhrii ne-a spus ca inca nu stie cand va fi incepe demolarea cafenelor, insa odata ce a obtinut castig de cauza in instanta va organiza consultari publice si va merge dupa autorizatii la primarie. Acesta sustine ca va fi luata in considerare infrastructura parcului.

Totodata Regate Imobiliare ar putea cumpara si cinematograful Patria care se afla in apropiere. Contactati telefonic mai multi de functionari din cadrul primarie au spus ca nici nu au idee cum a fost privatizata.

In 2010 imobilul a intrat in posesia firmei Finpar Invest, despre care presa scrie ca ar apartine lui Vlad Plahotniuc. Primaria Chisinau s-a opus privatizarii terenului si constructiei hotelului si, astfel, s-a ajuns in instanta.

In vara anului 2017 constructia a fost cumparata 迭egate Imobiliare. Ceslav Ciuhrii spune ca nu stie in ce conditii a fost privatizata cafeneaua. Compania detinuta de Ciuhrii a cumparat si Palatul Sindicatelor acolo unde urmeaza sa fie construit un magazin Kaufland.