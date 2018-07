In locul cafenelei Guguta, si cel mai probabil si al cinematografului Patria, va fi construit un business centru multietajat. Consiliul National al Monumentelor Istorice a dat aviz pozitiv. Cum va arata acesta - GALERIE FOTO

Proiectul a fost votat de 7 din cei 13 membri ai Consiliului National al Monumenteor Istorice.

Printre cei care au votat pentru demolarea cafenelei Guguta este si neafiliatul Ion Stefanita, care este si director la Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova.

Intr-o postare pe facebook, acesta a postat cateva fotografii cu business centrul care urmeaza sa fie contruit in locul cafenelei Guguta.

Anterior, proprietarul business centrului spunea ca probabil va cumpara si cinematograful Patria pentru a realiza proiectul. Asta dupa Curtea de Apel a decis ca terenul din preajma vechii cladiri poate fi privatizat.

Noua cladire urmeaza sa fie ridicata de compania “Regata Imobiliare” detinuta de noul presedinte al Federatiei de Tenis, Ceslav Chiurii.





Totodata Regate Imobiliare ar putea cumpara si cinematograful Patria care se afla in apropiere. Contactati telefonic mai multi de functionari din cadrul primarie au spus ca nici nu au idee cum a fost privatizata.

In 2010 imobilul a intrat in posesia firmei Finpar Invest, despre care presa scrie ca ar apartine lui Vlad Plahotniuc. Primaria Chisinau s-a opus privatizarii terenului si constructiei hotelului si, astfel, s-a ajuns in instanta.

In vara anului 2017 constructia a fost cumparata Regate Imobiliare. Ceslav Ciuhrii spune ca nu stie in ce conditii a fost privatizata cafeneaua. Compania detinuta de Ciuhrii a cumparat si Palatul Sindicatelor acolo unde urmeaza sa fie construit un magazin Kaufland.

Anterior, au fost organizate mai multe proteste pentru ca Guguta sa nu fie demolata.