In luna lui cuptor, ofertele fierbinti curg din toate partile. Agentiile de turism se intrec in lansarea biletelor la preturi promotionale. Vezi cele mai fierbinti oferte - VIDEO

Rodica BURET: “De vara trecuta am iesit din Moldova de 5 ori. Iarna in Brasov, la munti, in aprilie – in Egipt, in mai la Londra, pentru ca ador Londra, cat mai des sa plec. Acum am fost in Bodrum in Turcia si pe 14 iulie plec in Italia in Venetia. Va dati seama, cat am calatorit si inca nu am fost acolo.”

Rodica Buret are 37 de ani si fiecare anotimp e motiv de calatorie pentru ea. A invatat cu timpul sa ocheasca cele mai bune preturi, ca sa isi permita destinatii dintre cele mai alese.

Rodica BURET: “Destinatia wow pentru mine a fost prin anii ‘90 ca am fost in Dubai si stiti care era situatia aici in Chisinau.”

Rodica prinde in mare parte ofertele fierbinti ale agentiilor de turism si isi face astfel vacante de vis. Cum nu are un loc stabil de munca, instagramul fiindu-i sursa de venit, plecarile in locuri indepartate sunt o necesistate pentru ea. Ne-a dat si noua sugestii inainte de a ne porni la drum.

Rodica BURET: “Intrati pe booking, vedeti cum arata acest hotel, dar sa stiti ca pe booking, aceste fotografii sunt doar photoshopate, extraordinar de frumoase si orice hotel o sa va para frumos. Un secret de al meu ca intrati pe Instagram puneti hashtagul hotelului si o sa va apara imagini ale oamenilor care s-au odihnit acolo si stiti cum noi ne odihnim si punem hashtagul. Si daca hotelul respectiv nu e asa de frumos, credeti-ma ca nu o sa vedeti.”

Oferte fierbinti sunt numite reducerile la pachete aparute peste noapte - unele ajung pana la 40 la suta.

Doina HIRJAU, MANAGER AGENTIE DE TURISM: ”Beneficiarii ofertelor fierbinti sunt absolut tot felul de turisti, acei care sunt gata sa mearga si astazi sau maine la odihna./Este vorba de o reducere aditionala la biletele de avion si de un pret promortional pe care il avem de la hotel, de la partenerii cu care lucram cu fiecare hotel in parte.”

Biletele promotionale sunt active anume in aceasta perioada si se refera la destinatiile de sezon. Astfel, puteti pleca in Bulgaria pentru 8 zile, si sa achitati 249 de euro de persoana pentru un hotel de 3 stele. Antalya poate fi vizitata cu 315 euro, in aceleasi conditii.

Pentru a ajunge pe Creta sunt de ajuns 375 de euro. Ofertele includ cazarea, asigurarea medicala, biletele de avion, masa all inclusive si transferul de la aeroport. Preturile difera in functie de agentie.