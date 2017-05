In mai putin de doua ore va incepe finala Eurovision 2017. Declaratiile baietilor de la SunStroke Project: "Sigur ca ne dorim victorie, dar important este sa avem o prestatie frumoasa"

IN CURAND VIDEO.

Serghei YALOVITSKY, SOLIST “SUN STROKE PROJECT”, KIEV: ”Astăzi este o zi importantă, e marea finală şi cred că va fi totul bine.”

Cu aceste ganduri, baietii de la Sun Stroke Project vor iesi pe scena de la Kiev. Solistul trupei ne-a spus ca emotiile sunt mari si oboseala exista, insa dorinta de a vedea Moldova pe o pozitie buna le da puteri.

Serghei YALOVITSKY, SOLIST “SUN STROKE PROJECT”, KIEV: “Suntem puţin obosiţi, dar emoţiile ne copleşesc, aşa că avem multă energie şi dispoziţie bună.”

Cat despre sansele de a obtine un loc de frunte, baietii spun ca important este ca au ajuns in finala. Totusi spera sa se claseze printre primii cinci.

Serghei YALOVITSKY, SOLIST “SUN STROKE PROJECT”, KIEV: ”Sigur că ne dorim victorie şi un loc bun, dar important este să avem o prestaţie frumoasă, pe masură. Țineţi pumnii pentru noi şi votaţi pentru Moldova ca să ajungem măcar în primii 5.”

Moldova are sanse mari sa ajunga in primele zece pozitii. Casele de pariuri europene plaseaza tara noastra pe locul noua. Pe ultima suta de metri, Italia, considerata pana acum marele favorit, a cedat locul Portugaliei. Astfel, Salvador Sobral ar urma sa ocupe prima pozitie.

Francesco Gabbani, care va iesi pe scena alaturi de o persoana deghizata in maimuta, ar urma sa ocupe locul doi, iar top trei va fi incheiat de reprezentantul Bulgariei. Romania s-ar plasa pe locul sapte, potrivit caselor de pariuri.

Spectacolul va incepe la ora 22. Pe scena vor intra 26 de tari. SunStroke Project va iesi pe scena sub nr 7, iar Romania va evolua in a doua jumatate, pe pozitia 20. Zece mii de politisti ucraineni vor patrula pe strazile Kievului pentru a asigura ordinea publica in timpul concursului.