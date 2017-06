In Moldova a fost sarbatorita Ziua Portului Popular. Cea mai mare petrecere s-a dat la Muzeul de Etnografie unde toata lumea a respectat dress-code-ul de la mic, la mare - VIDEO

Astazi s-au purtat costume traditionale. In Moldova a fost sarbatorita Ziua Portului Popular. Cea mai mare petrecere s-a dat la Muzeul de Etnografie unde toata lumea a respectat dress-code-ul- de la mic, la mare. Femeile au venit imbracate in ii care mai de care. Cine a venit fara ie, dar cu bani in buzunar si-a cumparat pe loc. Pentru ca sunt facute manual, acestea sunt destul de scumpe.