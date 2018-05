De ce sa bagam cipuri in animalele de companie. Unde se face si cat costa asa o procedura la noi in tara

Potrivit medicului veterinar Artiom Sevcenco acest microcip nu afecteaza sanatatea animalelor si poate fi verificat cu ajutorul unui scaner.

Artiom SEVCENCO, MEDIC-VETERINAR: “Este un dispozitiv care contine o informatie din 15 cifre, se citeste in fiecare tara cu ajutorul unui scaner special, apare un numar care este introdus intr-o baza internationala de date, aceasta informatie apare in internet si ramane acolo pe toata viata.”

In experienta sa, medicul spune ca a intalnit cazuri cand au venit persoane cu animale furate, iar in aceasta situatie trebuie anuntata politia.

Artiom SEVCENCO, MEDIC-VETERINAR: “Am avut cateva cazuri cand au venit la control oameni suspiciosi, la care animalele nu reactionau la nume oamenii se vedeau ca inventau ceva, animalele erau furate din Germania ne adresam cu informatia la politie..”

Acesti tineri pleaca in vacanta in Italia si au decis sa ia cu ei si pisica. Ei spun ca ia costat ceva ca sa-i faca documentele felinei.

“Am venit sa o inregistram ca sa putem trece vama, am facut toate vacinile toate documentele ne-a costat cam 200 de euro.”

Proprietarii animalelor spun ca implantarea microcipului este binevenita, daca nu dauneaza cainelui si pisicii.

“Mi se pare foarte logic, in cazul cand animalul se pierde stapanul are siguranta ca va fi gasit nu are nevoie sa lipeasca pe stalp.”

“Atunci cand se pierde un animal este in primul rand un stres pentru copii si ar fi foarte bine. “

Potrivit Agentiei Nationale pentru Securitatea Alimentelor persoanele care vor sa plece peste hotare cu animalul de companie trebuie sa aiba pasaportul, iar acest document este valabil doar la scanarea microcipului.