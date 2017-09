In Moldova ar fi peste 1000 de cocostarci. Ce au descoperit tinerii de la societatea pentru protectia pasarilor in timpul recensamantului berzelor - VIDEO

In Moldova ar fi peste 1000 de cocostarci. Asta daca in cele 266 de cuiuburi identificate de catre tinerii de la societatea pentru protectia pasarilor ar fi cel putin cate 2 pui si doi parinti. In timpul recensamantului berzelor naturalistii au descoperit un cocostarc din Ungaria, care si-a facut cuib intr-un sat din Edinet.