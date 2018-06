Cum arata o sera de la Institutul de Horticultura care a fost renovata si in care au fost create laboratoare performante de zeci de mii de dolari: vor putea fi crescute soiuri de vita-de-vie care ar concura lejer cu cele din Europa - VIDEO

Bucurosi ca au, de acum incolo, conditii adecvate pentru a-si face cercetarile, specialistii de la Institutul de Horticultura ne-au prezentat noua sera si laboratorul performant.

Eugen HAUSTOV, SPECIALIST LABORATOR: “Acest laborator este doar pentru a testa virusii. La final obtinem o lista de culturi sanatoase, fara infectii, pe care putem, ulterior, sa le punem in vitro.”

Sunt siguri ca, in felul acesta, vor putea obtine struguri de o calitate mai inalta.

Valeriu CEBOTARI, RESPONSABIL DE DEZVOLTAREA VITICULTURII: „De aici plantulele acestea mici crescute in conditii sterile se transfera in sera aceea de aclimatizare, fiindca sunt conditii favorabile insa ca de aici sa ajunga pe terenul deschis trebuie sa se aclimatizeze in sera.”

Valeriu Cebotari spune ca sera proaspat renovata corespunde tuturor standardelor şi ca vita de vie crescuta aici va fi calita aşa încât atunci când va fi dusa în câmp sa reziste în diferite condiţii.

Valeriu CEBOTARI, RESPONSABIL DE DEZVOLTAREA VITICULTURII: „Pentru a fi plantate in camp trebuie sa se aclimatizeze un timp, pentru acesata serveste sera respectiva, a fost schimbata sticla, pavaj sistem de aprovizionare cu apa , de incalzire, sistemul de ventilare, sistemul de micsorare a insolatiei.”

Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita spune ca suportul vine in contextul in care Bucurestiul s-a angajat sa sprijine Republica Moldova in procesul de integrare europeana.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: “Impreuna cu partenerii strategici din State vom reusi sa transmitem exemple de bune practici, care cu siguranta vor produce efecte pentru toti cetatenii Republicii Moldova.”

Directoarea Misiunii USAID Moldova sustine ca acest proiect este important pentru ca in Moldova lipseste materialul saditor sanatos si calitativ si sunt putine soiuri de struguri fara seminte care nu sunt populare pe piata europeana.

Karen HILLIARD, DIRECTOARE USAID MOLDOVA: “Tehnologia de crestere care a fost introdusa de colegii nostri din Romania a triplat randamentul si roada pe fiecare hectar, asta inseamna mai mult profit pentru crescatori, mai multe locuri de munca si salarii mai bune.”

Pentru crearea laboratoarelor, Guvernul Romaniei a alocat 30 de mii de dolari iar pentru renovarea serei USAID a oferit 45 de milioane de dolari