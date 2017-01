In piata centrala bate vantul, in timp ce comerciantii se inghesuie pe trotuarele din zona."Noi venim cu cateva bucatele de branza si trebuie sa platim 60 de lei la masa" - VIDEO

La pavilionul cu fructe si legume din piata centrala, zeci de mese stau pustii.

"Aceasta taraba de pilda are 2 locuri de comert, adica intreaga taraba, 24 de lei pe zi."

Comerciantii se plang ca din cauza, celor care vand pe trotuarele din jurul pietei, ei raman cu marfa pe tejghea.

"Acolo amageste si la cantar ei si lumea se bucura ca ia de pe marginea drumului, nu intra in piata."

"Nicio ordine nu e. Unde analize, carne,peste, tot sta si asa se vinde."

"Aici nu ajunge cumparatorul. Se opreste acolo si cumpara, dar noi aici stam si asteptam, platim locul, tot oficial."

"Lasa sa planga, eu tot lucrez, eu tot mananc."

"Aici e trecut, e verificat, dar in strada cine stie ce microbi are in el."

"Aici macar raspunde cineva de Doamne fereste ce se intampla."

La iesirea din piata, gasim o cu totul alta imagine. Intrebati de ce nu merg sa-si comercializeze produsele in piata, vanzatorii de pe trotuare au acelasi raspuns-acolo nu sunt locuri.

"Acolo sunt numai de acei azeri veniti si au loc, dar noi nu avem loc."

”Printre cei care stau cu marfa in strada sunt si oameni de la tara, care spun ca vanzarile sunt prea mici ca sa acopere costul unei tarabe.

"Stau o zi intreaga, cum am sa vand eu? Eu nu scot drumul."

"Noi venim cu cateva bucatele de branza si trebuie sa platim 60 de lei la masa."

Administratia pietei spun ca la moment in piat sunt 1700 de tarabe libere.

Victor GUTIUM, VICEDIRECTOR I.M. "PIATA CENTRALA": "Mai bine vii intr-un loc autorizat unde sunt marfurile, decat sa iti insufle cineva ca in strada sunt mai ieftine sau autohtone."

"Noi tot avem, toate certificatele. - Ni le aratati si noua? - Ele sunt in masina."

Decizia finala o ia cumparatorul, care alege de unde sa cumpere produsele.

"Eu stiu ca e fara concentrate, fara adaos, e curat."

"Nu-i corect ca e la strada, dar cumparam, ca e cu mult mai ieftin."

Poltistii spun ca amendeaza vanzatorii ambulanti, dar in zadar.

Sergiu CORCIMARI, INSPECTOR, POLITIA DE PATRULARE: "Oricum maine revin din nou si iar sunt amendati."

Problema comertului stradal din jurul pietei centrale este una veche, pentru care autoritatile inca nu au gasit o solutie. Acum cativa ani, cei de la pretura Centru au evacuat pe timp de noapte tarabele improvizate de pe strada Varlaam. Peste ceva timp insa comerciantii si-au facut din nou loc pe trotuare si printre masini.