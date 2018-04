In plin an electoral, Guvernul imparte ambulante prin sate. Masinile sunt de productie ruseasca - VIDEO

In plin an electoral, Guvernul s-a apucat sa imparta ambulante prin sate. Astazi, au ajuns primele 10 din cele 69 de autosanitare care urmeaza sa fie repartizate in diferite localitati. Noile masini sunt de productie ruseasca. Parcul de ambulante nu a mai fost reinnoit de 20 de ani, iar secretarul de Stat nu a putut sa ne spuna de ce tocmai acum s-au cumparat vehicule noi.