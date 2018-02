In plina iarna primaria Chisinau a inceput sa amenajeze terenuri de joaca pentru copii. In doua luni autoritatile locale promit ca vor aparea 38 de astfel de locuri de agrement pentru cei mici - VIDEO

Amenajarea terenurilor de joaca era in toi astazi in curtea catorva blocuri din sectorul Ciocana. Pe terenul inca plin noroi muncitorii instalau primele elemente.

“Facem un complex de joaca 18,5 cu trei topogane. Pentru ca vremea ne permite, cand e frig nu ne permite.”

“Aveti mult de lucru? Toata ziua, la ce lucrati? - la un scranciob, va fi pentru doi copii.”

Locatarii acestui bloc spun ca au asteptat mai bine 20 de ani sa le fie amenjat un spatiu de joaca pentru copii. Mereu au fost nevoiti sa mearga cu cei mici in curtile blocurilor vecine.

“Noi locatarii am strans bani sa facem teren de joaca. Noi am facut dar timp de sase ani s-a distrus totul.”

“Ne place ceea ce se face pe teren, important sa se pastreze curatenie si terenul sa nu fie distrus.”

“Copii sa aiba unde se juca sa ne mai plimbam, ca iesim si umblam de jur imprejur.”

4 terenuri noi de joaca a fost amenajate la sfarsitul anului trecut. Unul costa 120 de mii lei. Din acesti bani au fost procurate tobogane, balansoare, scrancioburi si cateva scaune.

“Scracioburile sunt facute sa nu inghete manutele la copilasi. Inaite trebuia sa ma duc cateva statii pentru ca aici la noi nu era.”

In urmatoarele luni vor fi amenajate inca 38 de terenuri de joaca pentru copii se lauda cei de la primarie. Pentru asta din bugetul municipal s-au alocat 5 milioane de lei.

Vasile EFROS, ŞEF SECȚIE, DIRECȚIA LOCATIV COMUNALĂ, CHIŞINĂU: “Noi avem foarte multe cereri de la locatari si anul trecut . Este o idee buna speram ca in urmatori vor araja in curtile din toate blocurile.”

Terenurile de joaca vor amenajate in toate sectoarele capitalei. In ultimii 10 ani in capitala au fost amenajate circa 250 de locuri de joaca pentru copii si 50 de terenuri de fitness in parcuri.