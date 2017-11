In prag de iarna, pe drumuri, cu patru copii. O familie din Tipova a ramas fara casa in urma unui incendiu. Copiii nu pot merge la scoala - nu mai au haine, cizme, genti sau carti - VIDEO

Marina a fost prima care in seara de cinci noiembrie a simtit miros de fum.

Marina SAHARNEANU: “Eu ma vazut ca iese fum si m-am dus repede sa-l trezesc pe tata.”

Marin SAHARNEANU, TATA: “Am venit in camera asta si am vazut ca totul era in flacari.”

Desi speriata, dupa ce si-a anuntat tatal, fata a avut grija sa-si ia surioara care dormea in brate si fratele de mana ca sa-i salveze.

Marina SAHARNEANU: “Ne-am dus impreuna la o vecina, ca sa nu pateasca nimic.”

Mama nu era acasa in acel moment, dar vestea a ajuns repede la ea.

Valentina SAHARNEAN, MAMA: "Mai intai am alergat sa vad repede ce e cu copiii. M-am speriat foarte tare pentru ei. Am vazut ca sunt bine si am venit aici."

Si-a gasit casa cuprinsa de flacari uriase. Tot satul tabarase ca sa ajute. Si doua masini de pompieri au venit, dar focul nu s-a lasat stapanit pana nu a distrus tot.

“Am sunat repede la toti sa iasa cu caldarile.”

“Nu s-a reusit sa se salveze nimic. Totul a ars. Au ramas numai cu ce aveau pe ei.”

Copiii nu au mai mers la scoala saptamana aceasta pentru ca nu au decat un rand de haine si acelea murdare de cenusa.

Maxim SAHARNEANU: “Au ars hainele, gentile, cartile. Avem numai acesti papuci.”

Marina SAHARNEANU: “Vom ruga profesoara sa ne dea alte carti ca sa putem sa invatam.”

Numai Olguta care dormea atunci nu a inteles cum se face ca a ramas fara putinele, dar importantele ei jucarii.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Tot ce-a ramas din averea familiei Saharneanu este acest morman – haine, genti, carti sau jucarii – oate au fost facute scrum in cateva ore.”

Ramasi sub cerul liber in prag de iarna, o vecina le-a dat voie sa stea intr-o cameruta din casa ei pana una alta. Stau toti acolo - parintii, cei trei copii mai mici si fiica mai mare - de 16 ani.Necajiti, oamenii spera ca vor reusi sa repare casa. Au muncit pentru ea o viata - ea ca bucatareasa la manastirea de la Tipova, iar el peste hotare pana in momentul in care s-a imbolnavit si a fost operat.

Maihail GOTORNICEAN, PRIMAR LALOVA: “Noi vom discuta acest caz si vom aloca familiei cel putin 5 mii de lei din fondul de rezerva. Intre timp am rugat asistenta sociala sa gaseasca lenjerie si haine pentru copii.”

Tipova este un sat mic cu mai putin de 300 de locuitori. Multi au oferit familiei cine si ce a putut – unii o hainuta pentru copii, altii cate ceva de mancare, dar necazul e prea mare ca sa poata fi usor depasit.