In prag de iarna, va puteti lua gandul de la facturile grele, care va golesc buzunarele. Ce spun specialistii, cum puteti reduce chiar si la jumatate factura - VIDEO

Denis ISACOV, SPECIALIST IN ENERGETICA AEE: “Trebuie sa respectam tehnologia de aplicare. Daca aplicam corect putem sa atingem economii de pana la 50 procente sau in mediu 50 procente. Minima materialului trebuie sa fie de 10 cm.”

Daca totusi nu veti respecta tehnologia de izolare a casei, atunci economia de 50 la suta se va reduce doar la 10 procente, spune specialistul.

Denis ISACOV, SPECIALIST IN ENERGETICA AEE: “Nu se aplica corect materialul izolanta si ramane spatiu intre ele sau straturile protectoare nu sunt aplicate corect si aerul rece se infiltreaza intre straturi, iar apoi se racesc peretii. Asta e ca si cum ne-am imbraca intr-o scurta si nu ne-am incheia.”

Un alt element esential in pastrarea caldurii in casa sunt geamurile.

Denis ISACOV, SPECIALIST IN ENERGETICA AEE: “Aici avem un model cu doua randuri de sticla si profil cu trei camere. Este un profil de rezistenta termica joasa, nu este recomandat de utilizat. Pentru o eficienta mai buna trebuie sa alegem ferestre cu profil de cinci, sase cameri si trei randuri de geam.”

Facturile vor fi mai mici nu doar in urma unei izolari corecte si a geamurilor groase, ci si daca veti incalzi casa cu un cazan pe lemne. Acesta costa in jur de 60 de mii de lei, insa poate fi rascumparat in cativa ani. S-a convins si Valeriu Dulgheriu, care este si cercetator in energetica. Pentru a incalzi casa, el foloseste atat peleti, cat si gaz.

Valeriu DULGHERIU, CERCETATOR IN ENERGETICA: “Daca pana acum aveam facturi de peste trei mii de lei acum, imi vine pana la o mie de lei pe gaz.”

Totusi daca nu sunteti dispusi la asemenea chelutuieli, atunci exista cateva trucuri, care la fel va vor ajuta sa mai scadeti niste cifre din factura pe caldura. Specialistii recomanda sa incalziti la maxim doar dormitoarele, iar celelalte camere - la minim. Draperiile nu trebuie sa acopere caloriferul si nici nu puneti nimic pe el. Deschideti geamurile in fiecare zi pentru maxim cinci munite.