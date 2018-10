In premiera, neurochirurgii de la Chisinau au efectuat o interventie prin care au eliminat trombii din vasele creierului. Prima pacienta operata este o femeie de 63 de ani - VIDEO

Ca prin ceata, Eugenia Scutari isi aminteste cum brusc i s-a facut rau, iar apoi a cazut la pamant. Nu a reusit nici macar sa spuna ceva.

Eugenia SCUTARI, PACIENTA: “ Fiica tot imi spunea ceva.“

Salvarea i-a fost ca tocmai in acel moment langa ea se afla fiica sa, care imediat a chemat ambulanta.

Era ora 9 dimineata, pe 29 septembrie, cand femeia, de 63 de ani, a fost adusa la Institutul de Medicina Urgenta. Dupa primele investigatii, s-a stabilit ca ea a suferit un accident vascular cerebral. Partea stanga a corpului era imobila, mana, piciorul si fata.

Atunci nu intelegeam daca pot misca sau nu. Am mai avut dureri de cap. Pentru ca era vorba de un caz extrem de grav, medicii au decis sa foloseasca pentru prima data tehnicile tocmai invatate la clinicile de peste hotare.

Pana acum trombii, care reprezinta niste cheaguri sangvine, erau, pur si simplu, dizolvate, printr-un preparat special, introdus in sange. Daca trombii se dovedeau a fi prea duri, atunci acestia rezistau medicamentului si, astfel, pacientul nu putea fi salvat. Acum, pentru prima data in Moldova, acestia pot fi eliminati mecanic, adica printr-o interventie chirurgicala. Cu ajutorul unor sonde, medicii ajung la vasele craniului.

Astfel, sansele de supravietuire a pacientilor sunt mult mai mari. Prin vechea metoda, doar unul din 14 oameni putea fi salvat. Acum, unul din trei bolnavi are sansa de a se trata. Este o performanta remarcabila pentru tara noastra, spun neurochirurgii, avand in vedere ca asemenea interventii sunt efectuate doar in cateva clinici din Europa.

A fost posibil, dupa ce mai multi specialisti de la noi au mers la niste cursuri peste hotare, iar utilajele de ultima generatie utilizate la operatie au fost donate de guvernul japonez. Pana a ajunge pe masa de operatii, insa, pacientii trec prin mai multe etape.

Este important ca oamenii care au suferit un accident vascular cerebral sa ajunga cat mai repede pe mainile medicilor. Iar acestia sa actioneze in primele 6 ore de la debut.

Numarul cazurilor de accidente vasculare cerebrale a crescut rapid in ultima perioada, in tara noastra. Anual, in jur de 12 mii de oameni sunt diagnosticati cu aceasta afectiune, iar jumatate din ei mor, spun medicii. Se prognozeaza ca boala va fi principala cauza de deces in 2030.