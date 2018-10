In premiera pentru Moldova. Cativa sofer s-au pornit intr-un maraton al masinilor electrice prin toate raioanele tarii: timp ce cinci zile vor informa oamenii despre beneficiile masinilor electrice - VIDEO

Ca sa scape de ambuteiaje, participantii s-au trezit mai de dimineata si s-au adunat intr-o parcare din capitala. Cei care nu aveau bateriile incarcate la maxim au avut timp sa faca plinul gratis la o statie electrica instalata acolo. La maraton unii soferi au venit cu masinile personale, altora, autoturismele le-au fost oferite de saloanele auto.

Timp de 3 zile, Dan a testat masina la volanul careia participa la maraton. Barbatul care conduce de mai multi ani un automobil cu motor cu ardere interna, a ramas impresionat de capacitatile motorului electric.

Dan UNTURA, SOFER: “E altceva decat motoarele clasice cu ardere interna, aici nu este cutie de viteza, tractiunea este data de la motor direct la roti, asta e mai interesant sa conduce decat o masina clasica, am primit placere si ieri si alaltaieri.”

Cat despre alimentarea automobilului, barbatul spune ca e foarte simplu - il incarca la aceeasi priza, la care isi incarca si telefonul mobil.

“Aici este un motor de 27 de kw, daca ai o autonomie de 300-400 de km iti ajunge practic pe o saptamana, asa ca costurile lunare la asa o masina ar fi de 200 de lei. In functie de marci, dar si de anul productiei, automobilele au diferite capacitati si optiuni."

Acest sofer s-a laudat ca masina sa are capacitatea de a alimenta cu energie electrica o casa timp de o saptamana.

“Aceasta idee a fost nascuta dupa tragica explozie de la Focusima, are functia de a genera energie, in cazul in care sunteti in pana de curent sau ploua s-au rupt firele electrice poate genera energie. Iata aici este butonul Charge si acus o sa vedeti la bord cum se porneste generatorul.”Ilie este organizatorul maratonului. El va conduce coloana de masini prin toata tara, cu un hybrid de ultima generatie care dispune de 400 de cai putere si atinge viteza de 100 de km pe ora in mai putin de 6 secunde. Asa ca barbatul spune ca nu are emotii cand trebuie sa iasa la depasire.

Ilie TOMA, ORGANIZATORUL MARATONULUI: “In decurs de 3-4 ore se incarca bateria, cu ea se poate circula in regim pur electric daca vrei in oras intr 20-40 de km dupa care intervine si motorul pe benzina, care se comporta ca un hybrid obisnuit cu un consum de 3-4 litri la suta, super eficient.”

Organizatorii spun ca desfasoara maratonul ca sa povesteasca oamenilor despre automobilele prietenoase mediului. Au un raspuns si pentru cei care le vor reprosa ca desi nu polueaza in mod direct, masinile electrice folosesc energie produsa de centrale care ard zilnic cantitati enorme de combustibil.

Ilie TOMA, ORGANIZATOR MARATON: “Este adevarat, dar asta depinde cum producem ca si oras sau ca tara combustibil electric, daca luam exemplu Danemarcii suta la suta energia se produce eolian sau pe baza de panouri solare in alte tari, atunci acest automobil va fi suta la suta ecologic si chiar nu lasa amprenta la mediu.”

In prezent, in Moldova exista 5 statii de alimentare pentru automobile electrice, si toate sunt in Chisinau. O astfel de statie poate incarca acumulatorul masinii in circa 30 de minute. Incarcarea de la o priza obisnuita va dura intre 4 si 8 ore. In tara noastra sunt inmatriculate in total 55 de automobile electrice si cateva mii de masini cu propulsie hibrida.