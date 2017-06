In primii doi ani cel putin 2000 de tineri isi vor putea cumpara locuinte in cadrul programului Prima Casa. Care sunt cerintele si cum va functiona programul - VIDEO

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Valoarea locuintei poate fi pana la 1 mln lei. Tinerii vor trebui sa introduca o contributie initiala, pana la 10 la suta. Restul 90% creditul va fi acordat de banca comerciala pe un termen de 25 de ani, cu o rata a dobanzii competitiva. La moment ar fi ceva mai mult de 9 la suta.”

Puteti cumpara orice tip de locuinta: apartament sau chiar casa, daca aceasta costa mai putin de 1 milion de lei.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”De exemplu, un credit de 30 de mii de euro, ar insemna o plata lunara de 4800, veniturile oficiale trebuie sa fie cel putin de 2 ori mai mari.„

CREDIT PRIMA CASĂ

PREȚ APARTAMENT 30.000 EURO = 615.000 LEI

PRIMA RATĂ 10%= 3.000 EURO = 61.500 LEI

DOBÂNDĂ 9,43% RATA LUNARĂ 98.610,95 EURO = 4810,29 LEI



25 ani * 12 luni = 300 luni

300 * 4810 = 1.443.000 lei = 70.390 euro

Astfel, din cei 615 mii lei cat costa apartamentul, veti achita prima rata de 61.500 de lei. Timp de 25 de ani, la o rata lunara de 4810 lei, cu un curs de 20 lei si 50 bani pentru un euro, apartamentul va va costa 70.390 euro.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Familia poate beneficia de credit in cazul in care veniturile oficiale sunt mai mari de 2 ori decat plata lunara.//Preconditia e ca salariul trebuie sa fie oficial. Tinerii va trebui sa ceara de la angajatori salarii oficiale.”

Pentru ca statul garanteaza 50 la suta din pretul locuintei, anul acesta ministerul Finantelor a pus deja deoparte 300 de milioane de lei, iar pentru anul viitor inca 700 milioane. 1 miliard de lei, inseamna cel putin 2000 de locuinte in urmatorii doi ani. Totusi, bancile nu vor fi obligate sa participe in program, iar unii experti afirma ca acestea ar fi chiar dezavantajate.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Noi credem ca avand garantii de 50 la suta din partea statului, bancile se vor proviziona mai putin, ce le reduce din costuri, marja de 3 la suta este rezonabila. In Romania este sub 2 la suta.”

Beneficiarii trebuie sa aiba pana la 45 de ani, sa fie cetateni ai RM si sa nu aiba vreo locuinta. Ministerul Finantelor spera ca proiectul va fi aprobat pana in iulie in Parlament, astfel incat in luna octombrie sa fie deja acordate primele credite.