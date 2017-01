In RM ar putea aparea o noua specialitate: optometria. Ce reprezinta aceasta si unde se va studia - VIDEO

In Republica Moldova ar putea aparea o noua specialitate. Este vorba despre optometria, specialitate care investigheaza primele simptome ale viciilor de vedere. Optometria va fi studiata timp de patru ani la Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu in cazul in care noua specialitate, va fi aprobata de catre Guvernul Republicii Moldova pana in luna martie.