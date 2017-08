In sapte luni ale anului 2017 datoria de stat externa s-a majorat cu peste 161 milioane dolari - Mold-street

Datele Ministerului Finantelor arata sursele de crestere ale obligatiilor externe. Astfel pe parcursul primelor sapte luni ale anului 2017, intrarile de surse externe de finantare au constituit 100,01 milioane de dolari, de trei ori mai mult ca in aceeasi perioada a anului trecut, scrie mold-street.com.

Deprecierea dolarului a majorat datoria externa cu 94 de milioane de dolari

In acelasi timp Guvernul a rambursat in aceasta perioada 32,8 milioane de dolari. In consecinta finantarea externa neta a atins o valoare pozitivă, constituind circa 67,3 milioane dolari.