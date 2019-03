In satul in care din cei sase locuitori, doi au fost ucisi saptamana trecuta, nu a mai ramas, de fapt, nimeni. La Dobrusa am gasit doar o pisica, iar ultimii sateni mai vin pe-acolo doar ca sa-si ingrijeasca gospodariile - VIDEO

Moldova este tara a zecilor de sate care ar putea sa dispara in curand de pe harta. Avem localitati-fantoma, unde nu mai locuieste nimeni, iar casele, lasate de izbeliste, s-au tranformat in daramaturi. Saracia, lipsa investitiilor si nepasarea autoritatilor nu le-a oferit tinerilor nicio alta cale decat cea a migratiei. Asa ca, acolo au ramas sa traiasca doar batranii, care spun ca localitatile, candva infloritoare, mor una dupa alta.

Intr-o vale, la cativa kilometri departare de ultima urma de civilizatie, se afla satul Dobrusa, din Telenesti. Niciun indicator nu arata ca aici este o localitate, asa ca a trebuit sa intrebam de cei pe care i-am intalnit pe drum, unde ne aflam.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: „ Ca in palma, de aici se vede tot satul Dobrusa. Putinele case pot fi numarate pe degete, iar majoritatea dintre ele sunt parasite si pustii. Potrivit ultimelor, date aici traiesc 4 oameni, dar cei din satele vecine spun ca, de fapt, aici nu mai locuieste nimeni. „

Dobrusa poate fi gasit pe harta si chiar este administrat de primarul din satul vecin, doar ca pe cine sa administrezi?

Grigore MUNTEANU, PRIMAR: „ - Erau 6 oameni si au ramas 4.”

Saptamana trecuta doi din cei patru locuitori, o femeie si un barbat care locuiau impreuna au fost ucisi de un individ. Iar cei 4 localnici, numele carora mai apar in acte, nu mai traiesc in sat, ci vin doar sa-si lucreze pamantul. Marturie ca, din cand in cand, aici mai calca picior de om sunt doua curti maturate si o pisica, ce parca isi asteapta stapanul pe prispa.

Iar odata ce au plecat, localnicii au luat cu ei orice semn de viata, lasand in urma imagini triste. Am facut inconjorul satului si nu am gasit nimic. Singurele suflete ramase aici sunt casele daramate, asezate pe o parte. Timpul parca s-a oprit in loc.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: „ In acest sat, parca uitat de lume, nu exista punct medical, primarie sau gradinita. Tot ce am gasit, la o distanta de cativa metri de casa, este un cimitir, lasat si el de izbeliste. „

Inainte de anul 2000, Dobrusa arata altfel, ne-au povestit oamenii.





Trecem peste deal si la cativa kilometri distanta ajungem in Chersac. La fel, niciun indicator. In sat traiesc o mana de oameni. 21 pe hartie, in realitate - aproape jumatate.

„ - Vreo 11. - Ultima data cand ati iesit din sat?- Toamna trecuta. Nu avem drum, nu avem apa. „

Nici in Chersac nu gasesti nimic in afara de locuintele cu geamurile impaienjenite. Cand vrei ceva de la magazin, astepti pana sambata, spun localnicii. Un om, care are o caruta, se duce in satul vecin dupa provizii pentru toti. E greu, dar unde sa te duci la batranete, se intreaba sotii Gherasimenco.

„ - Eu aici m-am nascut. Medicul vine numai daca il chemi si daca drumul e bun. „

Saracia si nepasarea autoritatilor a facut ca satele, rand pe rand, sa moara, povesteste aceasta femeie, care a vazut cum s-au schimbat partidele de la guvernare, iar odata cu ele cum cei trei copii ai sai au plecat in lume, ca sa-si construiasca un viitor.

„ - Fata e medic, baiatul e in Chisinau si cel mai mititel tot in Chisinau. Au fost familii cate 10 si au plecat. „

Iar cand nu ai cu cine schimba o vorba, iti tin te urat treburile casnice.

Sate-fantoma sunt imprastiate in toata tara. De exemplu, in Cuconestii Vechi din Edinet traieste un singur om, arata datele recensamantului din 2004. Tot cate un om este in satul Darcautii Noi din Soroca ori in Odaia, din Soldanesti. Potrivit ultimelor statistici, din tara au plecat peste un milion de oameni, desi unii specialisti cred ca numarul ar putea fi si mai mare, din moment ce numerosi moldoveni nu au un loc de munca oficial peste hotare.

In schimb, in Europa, disparitia satelor este un fenomen neinteles. Un studiu al Comisiei Europene arata ca aproape in toate tarile membre UE oamenii se intorc in mediul rural, pentru ca-si doresc o viata sanatoasa, produse alimentare fara nitrati si aer curat.