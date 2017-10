Dupa inaugurare, cearsafurile noi au disparut de pe paturi, iar camerele de baie au fost incuiate. Cum arata sectia de terapie de la spitalul nr. 1 din capitala, reparata recent - VIDEO

Sefa sectiei de terapie s-a aratat indignata ca dupa plecarea oficialilor si a jurnalistilor, cearsafurile noi de pe paturi au fost scoase si inlocuite cu unele vechi.

“-Ce inseamna le-a scos? -M-am dus la sora gospodina si ea scotea cearsafurile si eu o intreb de ce scoateti cearsafurile, asta ce numai pentru televiziune?"

Initial directorul spitalului a negat ca cearsafurile au fost schimbate si ne-a permis sa vizitam saloanele.

“Nu o sa filmati ceea ce e botit.“

In unele saloane am vazut ca cearsafurile noi au disparut de pe paturi. Si unii dintre pacientii initial au negat ca cearsafurile au fost schimbate insa ulterior s-au incurcat in afirmatii.

“-Iata-le. Eu am spus, de ce scoate-ti cearsafurile si ea le-a luat si a iesit. -La noi asa si au ramas. - Cand am venit erau multe cearsafuri si ea le scotea.-Ea le scoate, dar a plecat pe urma.”

In afara camerei de luat vederi directorul spitalului a admis ca cearsafurile au fost schimbate, precizand ca cele noi au fost asternute mai mult pentru oaspeti. Tot pentru presa si oficiali se pare ca au fost deschise se camerele de baie din saloane. Ulterior acestea au fost incuiate.

Sectia de terapie a fost inauguarata cu mult fast. La eveniment fiind prezent primarul interimar, dar si seful Directiei Sanatate. Pentru lucrarile de reparatie si modernizare din bugetul primariei s-au cheltuit peste 2 milioane.

Nistru GROZAVU, PRIMAR INTERIMAR: “Poate cineva din consilieri a nimerit in spital poate si aceasta a influentat sau cineva din rude si a vazut care sunt conditiile si a mers pe aceasta cale."

Doua saloane au fost echipate cu utilaj modern. Prin apasarea unui buton instalat chiar langa pat, pacientii pot chema asistenta medicala.

Maria STEGARI, ASISTENTA MEDICALA: “Vedem pe panoul de pe perete si asistenta medicala intr-o secunda e la pacient. Foarte repede pentru noi e usurinta foarte mare.”

“Cand se termina perfuzia, trebuia cineva sa cheme asistenta medicala pentru a scoate acul. Acum doar apas butonul si vine.”

“Si mobilierul a fost schimbat, totul e nou si curat."

Aceasta este a treia sectie renovata la Spitalul Clinic Municipal Nr. 1, iar in curand urmeaza sa fie redeschise inca doua.